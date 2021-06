Deens bondscoach Hjulmand voor clash met Duivels: "Ik hou ervan om beste teams ter wereld uit te dagen"

De Deense bondscoach kroop in de persconferentie voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels perfect in de underdogrol.

Denemarken is verplicht om te reageren tegen de Rode Duivels donderdag. Na het verlies tegen Finland, deels te wijten aan de mentale toestand van de spelers na de hartstilstand van Christian Eriksen, staan de Denen met de rug tegen de muur.

Aangezien er dus niet gewonnen is tegen het zwakke broertje van de groep moeten de troepen van bondscoach Kasper Hjulmand een prestatie afdwingen tegen de Duivels. "Ik denk dat tegen de Belgen spelen een van de grootste uitdagingen van het moment is. We hebben veel respect voor hen maar ik hou ervan om de besten uit te dagen", klinkt het bij Hjulmand op de persconferentie daags voor het treffen.

De Denen hebben alleszins één voordeel, net zoals de Russen tegen de Belgen hadden: een thuispubliek. Zo'n 25.000 supporters zullen de wedstrijd bijwonen. "We zullen alleszins kunnen profiteren van hun steun. We moeten al die energie rond het stadion gebruiken om op het veld een goede prestatie te kunnen neerzetten."