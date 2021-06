Frankrijk wint, maar zonder te overtuigen: "Net zoals ze de Rode Duivels uitschakelden"

Frankrijk pakte dinsdagavond een zuinige 1-0-overwinning tegen Duitsland. Volgens analist Marc Degryse geen fameuze prestatie.

Voor Duitsland wordt het door de nederlaag meteen van moeten, maar Marc Degryse was niet bepaald onder de indruk van de Fransen.

De troepen van Deschamps konden hem niet bekoren. “Ik moet toegeven dat ik als neutrale voetballiefhebber toch ontgoocheld was in Frankrijk, dé titelfavoriet. Ze gingen als wereldkampioen het EK in, kunnen uitpakken met veel individuele klasse en dan gaan ze zó afwachtend de match in... Een beetje zoals ze de Rode Duivels op het WK uitschakelden”, zegt Degryse bij HLN.

De Fransen zetten geen druk, maar wachtten geduldig tot Duitsland in de fout ging. “Maar aan entertainen dachten de Fransen niet. Een individuele actie van Mbappé, een kopbal van Pogba, veel meer boden ze niet in de eerste helft.”

Duitsland had echter niet de nodige kwaliteit om Frankrijk onder druk te zetten. Dat werd in de tweede helft nog pijnlijker duidelijk. “De Fransen speelden nóg cynischer, verdedigden hun voorsprong met man en macht, ongegeneerd rekenend op flitsen van Mbappé. Die toonde zijn klasse wel met zijn afgekeurde goal en z’n versnelling die net geen penalty opbracht maar mág het wat meer zijn? Zelfs met een ster als Benzema erbij speelde de wereldkampioen puur op het resultaat. Ik kreeg het er koud noch warm van.”