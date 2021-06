Premier League maakt volledige kalender bekend voor komend seizoen: twee rivalen tegenover elkaar op openingsspeeldag, zwaar begin voor Chelsea

Op de eerste speeldag staat ook meteen een topper op het programma met een wedstrijd tussen Tottenham en Manchester City. Met Manchester United en Leeds United staan ook meteen twee rivalen tegenover elkaar. Promovendus Brentford krijgt dan weer een lastige wedstrijd tegen Arsenal voorgeschoteld.

De ploeg met het moeilijkste seizoensbegin is ongetwijfeld Chelsea. De Champions League-winnaar van het voorbije seizoen krijgt in haar eerste zes wedstrijden namelijk tegenstanders als Arsenal, Liverpool, Tottenham en Manchester City.

