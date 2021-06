Arsenal brengt eerste bod uit van 40 miljoen pond op Engelse international, maar bod is geweigerd

Arsenal is op zoek naar een nieuwe centrale verdediger en de club zou daarbij azen op Ben White. De verdediger is nu actief met Engeland op het EK en de Gunners zouden 40 miljoen pond over hebben voor White.

Ben White was het voorbije seizoen één van de sterkhouders in de defensie van Brighton en daardoor was hij één van de namen in de voorlopige selectie van Engeland voor het EK. Normaal gezien viel White af, maar door de blessure van Alexander-Arnold is hij toch van de partij.

Arsenal is onder de indruk van White, want de Gunners zouden een bod van 40 miljoen pond gedaan hebben op de Engelse verdediger. Brighton is echter niet onder de indruk door het openingsbod, want volgens SkySports heeft Brighton het bod geweigerd.