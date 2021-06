OFFICIEEL: Dylan De Belder heeft beslissing genomen over toekomst en trekt dan toch niet naar 1A

Dylan De Belder gaat dan toch niet opnieuw in 1A aan de slag. De aanvaller werd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Union, maar hij heeft zijn contract verlengd bij Deinze.

De 29-jarige Dylan De Belder was het voorbije seizoen aan de slag in 1B bij Deinze. De aanvaller maakte een goede indruk en was goed voor 7 doelpunten in 21 wedstrijden voor de Belgische club. Daardoor was er wat interesse van andere teams.

Zo toonde Union belangstelling in De Belder en de 29-jarige Belg leek zo opnieuw een kans in 1A te krijgen. Deze kans komt er echter niet, want Deinze heeft woensdagavond bekendgemaakt dat De Belder zijn contract bij de club heeft verlengd. Hij tekende een contract voor drie seizoenen.