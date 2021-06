Lukaku zag "dramatische eerste helft", maar... "Vanaf nu gaat het leuk worden voor ons"

Die eerste helft was niet om aan te zien. Romelu Lukaku schreeuwde zich een ongeluk en gaf druk wijzend instructies, maar het hielp allemaal niet. Maar toen maatje Kevin De Bruyne op het veld verscheen loste het zichzelf allemaal op.

Lukaku wond er geen doekjes om. “We waren gewoon dramatisch in de eerste helft, je moet het zeggen zoals het is. We konden geen bal bijhouden. De tweede helft was beter, maar we mogen niet te negatief zijn. Het waren moeilijke omstandigheden om te spelen. Met zo’n publiek is het niet simpel voetballen", aldus het speerpunt.

Na de makkelijke zege tegen Rusland werd Denemarken een heel harde noot om te kraken. “Een wake-upcall zou ik het niet noemen, want we hebben niet verloren. Maar het was wel test om te zien waar we staan, en die test hebben we doorstaan. Nu moeten we zo verder gaan. Vanaf nu gaat het leuk worden voor ons. Iedereen keert stilaan terug en komt op z’n niveau. Er is onderlinge competitie voor bepaalde plaatsen, en daarvan gaat het niveau omhoog”, aldus Lukaku.