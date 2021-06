Sergio Ramos sluit één club al zeker uit: "Onmogelijk. Je zal mij daar nooit zien"

Zo werd Sergio Ramos de voorbije dagen in verband gebracht met een transfer naar Sevilla, maar daar is volgens de verdediger niets van aan. "Ik trek niet naar Sevilla. Het is geen optie", vertelde Ramos en staat te lezen op de Twitterpagina van Fabrizio Romano.

Waar Sergio Ramos ook zeker niet naartoe gaat, is FC Barcelona. "Onmogelijk. Je zal mij daar nooit zien. Ik weet nog niet naar welke club ik wel ga. Als ik het weet, ben ik de eerste die het zal aankondigen. Het is nu nog geen tijd om over mijn toekomst te praten", aldus Sergio Ramos.

Sergio Ramos confirms: “I’m not joining Sevilla, this is not even an option. Barcelona? Impossible. You’ll never see me at Barça. I don't know which club I'm joining yet. When I'll know, I'll be the first to announce it. It’s not time to talk about my future”. ⚪️🇪🇸 #Ramos