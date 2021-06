Straf! Fonseca wordt dan toch niet de nieuwe manager van Tottenham, Italiaan nu topfavoriet

De deal tussen Fonseca en Tottenham was in kannen kruiken (het contract was zelfs al ondertekend), maar nu zou de manager toch niet aan de slag gaan bij de Engelse topclub. Fabrizio Romano meldt dat er belastingproblemen zijn en dat de deal niet doorgaat.

Wie dan weer wel de nieuwe manager van Tottenham lijkt te worden, is Gennaro Gattuso. De Italiaan is na enkele weken al terug vertrokken bij Fiorentina na discussies over het transferbeleid. Gattuso is nu de topfavoriet om de nieuwe manager te worden van de Spurs.

Paulo Fonseca to Tottenham is 100% OFF. Deal collapsed because of taxes issues despite contract already completed and set to be signed - Fonseca had tax advantages from an Italian law which is not applicable in the UK šŸšØāšŖļø #THFC



Spurs in talks with Gattuso now, as per @DiMarzio.