Coach Eupen in de wolken: "Aangenaam verrast door fitheid spelers"

De eerste trainingen bij Eupen zijn achter de rug en de sfeer en de conditie zit prima, zo blijkt. Er is een hoerastemming.

De trainingen onder Stefan Krämer werden deze week opgestart, vrijdag mocht ook de pers even een kijkje komen nemen.

"Ik heb een heel goed gevoel na deze eerste dagen. Ik ben aangenaam verrast door de staat van paraatheid van de spelers."

© photonews

"We hebben met veel intensiteit getraind en we zijn goed bezig. Ik wacht nu tot de groep volledig is om ons spel te beginnen ontwikkelen. Ik heb al enkele indicaties meegegeven, maar de filosofie zal nog gedetailleerder worden doorsproken."

"Ik hou van een uitdaging en ik kijk nu al uit naar de start van de competitie. Ik voel me hier in ieder geval al prima."