KVO vernieuwt fitnessruimte: Michael Jordan en Muhammed Ali zorgen voor inspiratie

KV Oostende heeft zijn fitnessruimte in een nieuw jasje gestoken. Kunstenaar Siegfried Vynck uit Oostende plaatste tekeningen en quotes van verschillende sportlegendes op de muren.

Michael Jordan en Muhammad Ali moeten onder andere voor motivatie zorgen. Zij staan in het groot op de muren getekend naast andere sportgrootheden van de afgelopen jaren.

KV Oostende was afgelopen seizoen de revelatie in de Jupiler Pro League en eindigde op een mooie vijfde plaats. Dat was net niet voldoende voor een Champions play-off deelname. De Kustboys stonden bekend om hun fysieke paraatheid. Het is duidelijk dat ze die troef niet willen verliezen met de vernieuwde fitnessruimte.