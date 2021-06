Lukaku met eveneens geweldige rol in terugkeer: "En nu met basisploeg tegen Finland"

We kregen nogal wat kritiek over dat artikel dat Kevin De Bruyne niet de 'man van de match'-trofee kreeg, maar wel Romelu Lukaku. Het is niet dat we Lukaku in de tweede helft niet héél goed vonden en dat hij beslissend was bij beide doelpunten, maar De Bruyne bracht gewoon een heel nieuw elan.

Zonder De Bruyne was het dramatisch. Maar alle credits aan Lukaku, die de match opentrok met twee geweldige acties. Die eerste had eigenlijk een assist kunnen zijn. "Ik dacht dat Kevin ging schieten, want ik legde de bal perfect neer", lachte hij. "Maar ja, Kevin heeft die kwaliteit om ploegmaats te zien komen en Thorgan moest maar binnentikken. De 1-2 was puur op drang. Kevin trapt die bal perfect binnen, maar ja, die gast is ook perfect tweevoetig. Je verwacht niet minder." Lukaku gaf ook aan dat hij tegen Finland wil spelen, liefst met de ploeg van het laatste halfuur. “Als ik zelf mag kiezen, zou ik met de basisploeg willen starten. Het is voor de trainer leuk om te zien waar we staan als ploeg. Het liefste wil ik zelf spelen. Ik zal dat ook wel afdwingen op de training."