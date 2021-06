🎥 Batshuayi trekt het gewoon aan: weer een bal pardoes in het gezicht

Het social media team van de Rode Duivels spaart Michy Batshuayi niet. Die kreeg weer eens een bal in het gezicht en dat stond prompt op de pagina van de nationale ploeg.

Batshuayi ging in 2018 al eens viraal toen hij een bal tegen de paal trapte en die weer zag komen in zijn gezicht. Nu was het echter zijn schuld niet. Het was Thomas Vermaelen die het leer naar zijn gezicht trapte.

'Dit doet wel een belletje rinkelen', aldus Batshuayi als reactie op Instagram. Tja...