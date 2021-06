Kristoffer Andersen: "Heb niet lang getwijfeld"

In Eupen werd deze week al flink getraind en daarbij zagen we ook een aantal oude bekenden terug op duiken.

Zo is Kristoffer Andersen opnieuw in Eupen. Hij begon er zijn carrière en wordt er nu opnieuw assistent. "Ik was verrast, dat klopt."

Het gaat snel

"Maar in het voetbal kan alles. Alles gaat snel. Vorig weekend kreeg ik een telefoon en nu ben ik hier al. Ik heb deze ochtend mijn kinderen hier driehonderd meter verder naar school gebracht."

"Dit is een heel mooie gelegenheid voor mij, ik voel me hier goed. Ik heb niet lang moeten nadenken om deze kans te grijpen."