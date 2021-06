OFFICIEEL: KV Mechelen plukt jonge Belg weg bij Beerschot

KV Mechelen heeft zich versterkt met Senne Ceulemans. De 19-jarige Belgische middenvelder, die in de jeugd uitkwam voor onder meer Villarreal en Chelsea, maakt de overstap van Beerschot.

Senne Ceulemans behoorde afgelopen seizoen acht keer tot de wedstrijdselectie van de Mannekes, maar viel daarin nooit in. Ceulemans ondertekende een contract bij KV Mechelen, waar hij in eerste instantie bij de beloften aan speelminuten zal komen.

Ceulemans heeft er overigens al een apart parcours opzitten, want hij speelde in de jeugd onder meer voor Villarreal, Chelsea en AA Gent.