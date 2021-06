Sonck noemt de ontgoocheling van het toernooi: "Als enkel winnen telt, dan waren de Belgen goed tegen Denemarken"

Frankrijk bleef na een zuinige zege tegen Duitsland nu ook steken op een 1-1-gelijkspel tegen Hongarije.

Wesley Sonck was opnieuw niet bepaald onder de indruk van Les Bleus. "Voor mij is Frankrijk de ontgoocheling van het toernooi. Als je zo’n ploeg hebt, met zo’n bank, dan moet je meer brengen”, zei hij op Sporza.

Voetballend stelt Frankrijk Sonck enorm teleur. “Frankrijk is een ploeg die vooral aan de organisatie denkt en teert op de snelheid van Mbappé in de omschakeling. Als wereldkampioen moet je meer tonen op voetballend vlak.”

Als enkel winnen telt, dan deden de Belgen het goed tegen Denemarken. "Dat enkel winnen telt op een EK? Oke, maar dan moeten we ook stoppen met klagen als België wint zoals in Denemarken. Dan moeten we dat ook aanhalen als een goede prestatie, want ze wonnen. Anders moet je maar naar de matchen van Frankrijk kijken."