🎥 Opstelling Nederland voor morgen lekt op deze wijze

Morgen spelen de Nederlanders hun laatste wedstrijd in de groepsfase van het EK tegen Noord-Macedoniƫ. De opstelling voor die wedstrijd is vermoedelijk al gelekt door de oplettendheid van een cameraman.

Tijdens de training vandaag was een cameraman van het Nederlandse NOS goed aan het opletten. Hij zag dat assistent-trainer Dwight Lodeweges een briefje in zijn handen had. Hij zoomde zodanig in op het briefje dat hij kon lezen wat er geschreven stond. Vermoedelijk is het de Nederlandse opstelling voor de wedstrijd van morgen tegen Noord-Macedonië.

Twee opvallende namen op het papiertje van Dwight Lodeweges zijn Donyell Malen en Ryan Gravenberch. Zij zouden in de plaats van Wout Weghorst en Marten de Roon in de basis staan voor de wedstrijd van morgen. In de persconferentie gaf bondscoach Frank de Boer aan dat hij twee wissels zou doorvoeren. De kans is dus groot dat de basisopstelling voor morgen gelekt is.