De 'oude' Hazard staat weer grappend en grollend op het oefenveld, dat belooft! "Als ik schrik zou hebben, speel ik niet"

Als we op de training mogen afgaan, dan staat ons morgen iets te wachten. Eden Hazard staat te springen om aan de match tegen Finland te beginnen en zijn eigen lichaam uit te testen. Eden was zich aan het amuseren. Altijd een heel goed teken...

Bij Real Madrid hebben ze deze Hazard al bijna een jaar niet meer gezien. Grappend, grollend, dribbelend... Als het een teken mag zijn voor de match van morgen dan mogen we een Hazard zoals twee jaar geleden verwachten: iemand die zich amuseert op het veld.

Eden, ben je klaar voor een volledige match?

"Misschien niet voor de volle 90 minuten. We zullen zien hoe de match gaat verlopen. Ik proberen zoveel mogelijk minuten te maken. Zijn dat er 50, zijn dat er 60... Dan is dat zo."

Kevin De Bruyne zei dat hij nog wat schrik had. Hoe zit dat bij jou? Heb je nog schrik om in duel te gaan?

"Als ik eraan denk, ga ik niet in duel. Dus probeer ik er gewoon niet aan te denken. Als ik schrik zou hebben, dan zou ik niet spelen. Ik moet die duels aangaan en zien hoe mijn been reageert."

Heb je twijfels gehad?

"Ik heb nooit getwijfeld aan mijn kwaliteiten. Ik heb wel getwijfeld of ik weer op 100 procent zou geraken. Ik heb nu mijn enkel al drie keer gebroken. Die gaat nooit meer hetzelfde worden als 10 jaar geleden. Maar als ik in vorm ben, weet ik wat ik kan doen op een veld. Ik heb enkel matchen nodig om dat te tonen."

Ben je bij België meer op je gemak? Want bij Real is de druk enorm.

"De druk bij Real is enorm, maar bij België is dat ook zo. Ik moet die druk opzij zetten en het maximum geven op het veld. Ik ga ook niet beginnen met twijfelen."

Hoeveel kan België nog groeien op dit toernooi?

"We moeten nog werken. Maar beetje bij beetje gaan we meer vertrouwen krijgen. We zijn hier om dat te verwezenlijken."

Het is bijna ongezien dat er drie spelers van het niveau van jezelf, Kevin en Axel samen aan het opwarmen zijn. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar?

"Het was vooral met Axel dat ik opwarmde, maar we zeiden tegen elkaar dat we de match wilden doen kantelen. En dat is ook gelukt. We waren blij ons steentje bij te dragen."

De sterkste ploeg kan opgesteld worden. Dat is toch wel al wat anders...

"Ik ga ook niet liegen, we zijn beter met onze - tussen haakjes - beste spelers op het veld. Maar we proberen gewoon allemaal ons best te doen voor de ploeg. Of we favoriet zijn? Als we allemaal op hetzelfde moment in vorm geraken, kan dat. Maar het hangt van zoveel zaken af."

Wanneer is het toernooi voor jou geslaagd?

"Als ik speel en als ik goed speel. En als ik mijn ploeg help te winnen."