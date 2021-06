EK-sensatie had zomaar bij Anderlecht kunnen spelen: "Echt een goede gast" en "Hij kan alles"

Op speeldag 1 tegen Spanje maakte hij meteen een goede indruk op het EK en dus was het ook tegen Slowakije naar hem uitkijken. En het had zomaar anders kunnen lopen ...

"Voor iemand van 1m96 heeft hij veel overzicht, heeft hij een goede actie. Hij kan heel veel, ook tussen drie-vier verdedigers van Spanje, heeft een neus voor doel", is Radzinski vol lof bij Sporza.

"Het is een goede speler aan de bal én hij durft ook in duel gaan. En hij blijft ook zijn best doen, tot krampen toe. Hem moet je in de gaten houden."

Ook Mo Messoudi was vol lof voor de speler van Real Sociedad en Zweden: "Hij is niet traag, staat nu in de belangstelling van Arsenal."

Anderlecht

"Hij heeft de juiste keuze gemaakt door Willem II te gebruiken als springplank. Die jongen gaat een mooie toekomst tegemoet en hij leeft ervoor. Het is een heel goede gast."

En dan te beseffen dat hij ook zomaar bij ... Anderlecht kon spelen. Paars-wit verkoos toen echter miljoenen te spenderen aan Dimata en Roofe in plaats van aan Isak.