🎥 Antwerp opent zijn nieuw jeugdcomplex en het is een pareltje

Niet alleen sportief maar ook op infrastructureel gebied gaat het snel bij Antwerp. Zo werd afgelopen vrijdag het nieuwe jeugdcomplex plechtig geopend.

Vrijdag opende Antwerp officieel de nieuwe jeugdacademie die gevestigd is in de nieuwste tribune op De Bosuil, Tribune 4. Paul Gheysens overhandigde de sleutel aan de jeugdcoördinator van Antwerp, Steven Smet.

"Het is een prachtig complex. Het is jullie gegund. Maak er goed gebruik van, zorg er goed voor. Dat is het belangrijkste", wist Paul Gheysens te zeggen.