DONE DEAL: Zulte Waregem heeft nieuwe transfer beet

Zulte Waregem is vast van plan zich gevoelig te versterken in het tussenseizoen. De lucratieve transfer van Gianni Bruno dikte de geldbeugel aan, nu is het tijd voor inkomende spelers.

Op de rechtsachter haalde Zulte Waregem al twee versterkingen, nu wordt ook naar diverse andere posities gekeken. Wie is de volgende… šŸ§



Straks transfernieuws! pic.twitter.com/PPffXWhrou — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) June 21, 2021 Daarbij is er nu ook een akkoord omtrent de komst van Lasse Vigen, die transfervrij vertrekt bij Brondby en vorige week al in Waregem was. Ondertussen legt de middenvelder medsiche testen af, bij Essevee kondigen ze vandaag in ieder geval transfernieuws aan.