OFFICIEEL: Oostende haalt voormalig Engels jeugdinternational in huis: "Belangrijk target tijdens deze mercato"

Het belooft nog een drukke transferzomer te worden voor KV Oostende, dat enkele vaste waarden liet vertrekken. Met Zech Medley haalt KV Oostende naar eigen zeggen een van de belangrijkste targets in huis. De bijna 21-jarige Medley komt over van Arsenal.

De voormalige Engelse jeugdinternational werd door The Gunners voor de winterstop uitgeleend aan Gillingham (League One), de laatste maanden werd hij uitgestuurd naar Schotland, waar hij de kleuren van Kilmarnock verdedigde. In zeven wedstrijden vond Medley één keer de weg naar doel.

Medley is een 1.95 meter lange centrale verdediger die begon met voetballen bij Chelsea, maar vanaf 2016 aan de slag was bij Arsenal.

Over de modaliteiten van de transfer is vooralsnog niets bekend, hierover later meer.