België - Finland; Maakt Kevin De Bruyne net als tegen Denemarken het verschil?

Finland en België treffen elkaar maandagavond om 21:00 uur in Sint-Petersburg, een affiche om naar uit te kijken. De ploeg van Roberto Martínez is al geplaatst voor de achtste finales, en heeft aan een punt genoeg om groepswinnaar te worden.

België in bloedvorm

In België wordt gemeld dat op Romelu Lukaku en Youri Tielemans na, die vermoedelijk rust krijgen, vrijwel alle grote spelers aan de aftrap staan. Dat betekent dat Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Eden Hazard gewoon zullen spelen. België won de laatste drie duels en is al elf wedstrijden op rij ongeslagen. Is Finland het volgende slachtoffer? België scoorde in zes van de laatste negen interlands minimaal twee keer. Maandag weer?

Maakt Kevin De Bruyne weer het verschil?

Tegen Rusland (3-0) deed Kevin De Bruyne nog niet mee, want toen was hij nog herstellende van een gebroken neus en oogkas, maar tegen Denemarken maakte de sterspeler van de Belgen het verschil. De Bruyne viel na rust bij een 1-0 achterstand in en draaide het duel met een prachtige assists + treffer helemaal om. Tegen Finland begint hij zeer waarschijnlijk in de basis. Maakt De Bruyne opnieuw het verschil?

Enkele bettips

België scoort minimaal twee keer, odd: 1.55.

België winnaar 1ste helft, odd: 1.86.

Kevin De Bruyne scoort, odd: 3.10.