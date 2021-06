"Ik vond hem niet goed": Zit EK erop voor Buffalo? Marktwaarde in ieder geval enorm gestegen door iets wat al van EK 1984 geleden was

Of zijn toernooi erop zit? Dat is nog een dagje of twee koffiedik kijken. Maar voor zijn marktwaarde is het alvast een goed EK geweest. Al had het misschien toch iets meer mogen zijn.

"Ik vond Roman Yaremchuk niet goed tegen Oostenrijk", aldus Wesley Sonck in Villa Sporza. "Maar Oekraïne was gewoon niet goed in het algemeen." "Ze hebben heel weinig kansen weten te ontwikkelen en waren onmachtig tegen de mentaliteit van de Oostenrijkers." Marktwaarde En toch: met twee doelpunten was het al 37 jaar geleden dat er nog eens iemand uit de Jupiler Pro League zover wist te raken. Voor Michel Louwagie en Ivan De Witte zijn het in ieder geval interessante weken, want zij zien de marktwaarde van Yaremchuk zeker stijgen. Een transfer naar Italië lijkt zeker een optie, weet Het Laatste Nieuws.