Vermaelen bekent: "Ik dacht de hele tijd dat ik gescoord had, maar toen zag ik het scorebord"

Thomas Vermaelen bewees gisteren dat hij nog steeds één van de sterkhouders is bij de Rode Duivels. Toch wil de verdediger zich niet bombarderen tot basispion. "Waarom ik zo bescheiden ben? Ik denk dat het eerder realisme is."

Nochtans was het Thomas Vermaelen die met een rake kopbal - uiteindelijk kreeg de Finse doelman de goal op zijn naam - de ban brak voor de Rode Duivels. "Op het moment van het doelpunt dacht ik dat het mijn goal was. Ik dacht eigenlijk de hele wedstrijd lang dat ik gescoord had. (lacht) Pas na het laatste fluitsignaal zag ik dat het om een eigen doelpunt ging."

Zijn uitstekende defensieve prestatie én (half) doelpunt kan ervoor zorgen dat hij meteen voor het vervolg van het toernooi een basisspeler zal zijn. "Ik denk niet dat we een vast elftal hebben", aldus Vermaelen. "Het maakt ook weinig uit. We liggen qua kwaliteiten dicht bij elkaar en iedereen heeft in het verleden al samengespeeld."