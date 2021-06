šŸ“· KAA Gent protesteert tegen de UEFA met opvallend initiatief

Het stadion van MĆ¼nchen mag van de UEFA op het EK niet oplichten in de regenboogkleuren voor de wedstrijd tegen Duitsland en Hongarije, maar KAA Gent is daar niet tevreden mee. Zij hebben de Ghelamco Arena dan maar ondergedompeld in de regenboogkleuren.

Duitsland neemt het vandaag op tegen Hongarije op het EK. In Hongarije worden de holebi’s nog altijd onderdrukt en daarom wilde Duitsland het stadion van München in regenboogkleuren zetten. DE UEFA is hier echter niet mee akkoord gegaan. De UEFA vindt namelijk dat er geen politieke invloed mag zijn bij sportwedstrijden. KAA Gent laat zich echter niet kennen, want de Buffalo's hebben gisterenavond de Ghelamco Arena in regenboogkleuren gezet en ze zullen hetzelfde vanavond nog eens doen. Our Ghelamco Arena tonight and tomorrow night šŸ³ļø‍šŸŒˆ #kaagent #MoreThanFootball pic.twitter.com/bAGdeOx8nO — KAA Gent (@KAAGent) June 22, 2021