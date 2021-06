Vanaken moet het doen met twee tribuneplaatsen en twee minuten speeltijd: "Niet fijn, maar heb me niet afgevraagd wat ik hier doe"

Het is niet makkelijk voor Hans Vanaken. Hij zat tijdens de drie wedstrijden twee keer op de tribune en mocht één keer twee minuten invallen. Maar op zijn persconferentie gaf hij daar meer duiding bij: "Ik moet die streakster eigenlijk dankbaar zijn", lachte hij ontspannen.

Hans, wat verwacht jij nog van dit EK voor jezelf?

"Dat is een moeilijke vraag. Ik zat twee keer op de tribune. Het is moeilijk om te zeggen wat ik nog mag verwachten. Er zitten hier 25 spelers die allemaal willen spelen. Ik hoop zoveel mogelijk bij de 23 te zijn en zoveel mogelijk te spelen."

Heeft de bondscoach je uitleg gegeven?

"Toen ik de eerste keer in de tribune zat, heeft hij me uitleg gegeven over waarom hij die keuze maakte. Hij praat zoveel mogelijk met me over de posities waar ik kan spelen, zodat ik perfect weet wat ik moet doen als ik moet invallen."

Wat was die uitleg dan? Want er ontbraken twee middenvelders en toch koos hij om een middenvelder in de tribune te zetten?

"Het was een tactische keuze. Hij heeft me ook gezegd dat ik niets fout deed of slecht trainde."

Je vraagt je niet af: wat doe ik hier eigenlijk?"

"Nee, zeker niet. Het niveau op training is enorm hoog. Daar leer ik ook dingen die ik kan gebruiken bij Club Brugge. De ervaring op zich is al fantastisch. Ik ben erbij op een EK. Als je dat vijf-zes jaar geleden had gezegd, had ik het niet geloofd. Dit is een groep met uitzonderlijke kwaliteiten. Ik geniet van elk moment."

Maar je bent tweevoudig Gouden Schoen. In elke andere generatie was je basisspeler geweest.

"Het is vervelend om in de tribune te zitten. Dat is niet fijn, voor eender welke speler. Maar de bondscoach moet keuzes maken. Het is ook niet makkelijk voor hem. Voor de match is het dan wel moeilijk, want je hebt niets om handen. Maar tijdens de match ben ik de eerste supporter."

Nadat die streakster het veld opkwam, was er veel commentaar op sociale media. Niet echt positief ook. Krijg je dat mee?

"Ja natuurlijk. Als je getagd wordt komt dat in je meldingen. Maar ik trek me daar niks van aan. Ik zit bij de 26 beste spelers van België. Het is een hele eer om erbij te zijn. Iedereen hoopt om veel te spelen. Maar het is al een mooie ervaring."

Wat is nu het ambetantste? Bij Club op de bank zitten of hier in de tribune?

"Toch wel op de tribune. Op de bank kan je nog iets betekenen. Je kan het verschil nog maken met een invalbeurt, zoals tegen Antwerp. Op de tribune kan je je ploeg niet helpen."