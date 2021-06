Olivier Deschacht heeft het in de gaten: Kompany of toch Thierry Henry als opvolger van Martinez?

Blijft Roberto Martinez na het EK trainer van de Rode Duivels? Een vraag die meer en meer naar de voorgrond komt.

Het zou goed kunnen dat Roberto Martinez na het EK met de Rode Duivels een punt zet achter zijn opdracht als trainer bij de Rode Duivels.

Volgens Olivier Deschacht is het terughalen van Thierry Henry bij de Duivels geen signaal dat hij de nieuwe trainer wordt. "Als ik kritisch mag zijn: zijn verleden als T1 is niet top. Dat wil niet zeggen dat hij niets van voetbal kent, sommigen sluiten beter aan bij de rol van T2 die dichter bij de spelersgroep staat", zegt Olivier Deschacht aan Sporza.

De rol van opvolger van Martinez ziet Deschacht veel meer voor Vincent Kompany weggelegd. "Martínez doet het fantastisch. Maar als hij België Europees Kampioen maakt, dan denk ik wel dat hij zal vertrekken. Zijn opvolger? Preud'homme? Vanhaezebrouck? Clement? Of misschien gewoon Kompany."

En daar heeft Deschacht zijn redenen voor. "Kompany kent de Rode Duivels door en door. Hij heeft in die groep altijd gezag gehad, ook al was hij geen trainer. Iedereen luisterde naar hem. Dus waarom zou hij het nu niet kunnen? Ik ken Anderlecht binnenskamers en hoor niets anders dan positieve verhalen over hem. Zijn werk daar is wel nog niet af, dus als hij nu nog geen bondscoach wordt, dan zal hij het ooit wel worden."