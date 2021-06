Toby Alderweireld vindt via sociale media fan die boodschap voor hem had

Toby Alderweireld stond niet op het veld tijdens het duel tussen de Rode Duivels en Finland. Een Russische fan van Tottenham stond echter met een groot bord in de tribune.

Op het bord vroeg de fan of hij het shirt van Alderweireld kon krijgen. De Rode Duivel had het tijdens de match niet gezien, maar deed via sociale media achteraf een oproep om in contact te komen met de fan.

Dat lukte vrij snel en zo maakt Alderweireld een persoonlijke supporter heel blij.

Sorry I didn't see you yesterday, but I appreciate you šŸ‘Š Twitter, can you do your thing and find out who he is so I can send him my jersey, please? šŸ¤·šŸ¼‍ā™‚ļøšŸ˜¬ pic.twitter.com/reztfB1U68