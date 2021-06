Nieuwste aanwinst Antwerp geeft zijn voorkeur weg: "Liever meer aanvallen dan verdedigen"

Jelle Bataille is klaar om de rechterflank van Antwerp te gaan afschuimen. Net zoals hij dat deed bij KV Oostende. De transfer naar The Great Old is een nieuwe mijlpaal in zijn nog jonge carrière.

Antwerp wou hem eigenlijk in de winter al gaan halen. "Toen wilde Oostende me niet laten gaan en ik ben zelf ook voorstander van een zomer­transfer. Zo kan je de volledige voorbereiding meemaken. Toen Antwerp in januari interesse toonde, was ik voor 80% klaar om die stap te zetten. Nu voor de ­volle 100%. Ik zou zelfs teleur­gesteld zijn geweest mocht de deal niet zijn doorgegaan, want met mijn hoofd zat ik al een maand bij Antwerp", aldus Bataille in GvA. Nieuwe coach Brian Priske wil met hoge wingbacks spelen, net zoals Bataille dat gewend was onder Alexander Blessin. “De wingback naast drie ­centrale verdedigers geniet mijn voorkeur. En liefst zou ik heel de tijd mijn flank afgaan. Meer aanvallen dan verdedigen. Maar eerst mezelf bewijzen en in de ploeg knokken natuurlijk.”