OFFICIEEL: Uitdoelpuntenregel wordt afgeschaft: "Het zorgde voor meer verdedigend spel"

In navolging van de aanbeveling van de UEFA Club Competitions Committee en de UEFA Women's Football Committee, heeft het UEFA Executive Committee vandaag een voorstel goedgekeurd om de zogenaamde uitdoelpuntregel te schrappen uit alle UEFA-clubcompetities (heren, dames en jeugd).

De regel dat uitdoelpunten ‘dubbel’ tellen bestond sinds 1965. Het werd in het leven geroepen om aanvallender voetbal, en dan vooral buitenshuis, te stimuleren en verlengingen tot een minimum te beperken.

Met de beslissing om deze regel te schrappen, worden aan het einde twee perioden van 15 minuten extra tijd gespeeld bij een gelijke stand na twee wedstrijden. Aangezien uitdoelpunten niet langer extra gewicht zouden krijgen om een ā€‹ā€‹gelijkspel te beslissen, zouden ze ook worden verwijderd uit de criteria die worden gebruikt om de ranglijst te bepalen wanneer twee of meer teams gelijk zijn op punten in de groepsfase, dwz de criteria die worden toegepast op wedstrijden gespeeld door de teams in kwestie.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin: "De impact van de regel druist nu in tegen het oorspronkelijke doel, omdat het thuisteams nu ervan weerhoudt om aan te vallen, omdat ze bang zijn een doelpunt toe te geven dat hun tegenstanders een cruciaal voordeel zou geven", klinkt het.

"Het is eerlijk om te zeggen dat het thuisvoordeel tegenwoordig niet meer zo belangrijk is als het ooit was", concludeerde de UEFA-voorzitter. “Rekening houdend met de consistentie in Europa op het gebied van speelstijlen, en veel verschillende factoren die hebben geleid tot een afname van het thuisvoordeel, heeft het Uitvoerend Comité van de UEFA de juiste beslissing genomen door het standpunt in te nemen dat het niet langer gepast is voor een uitdoelpunt om meer gewicht in de schaal te leggen dan een thuisdoelpunt.”