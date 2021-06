🎥 Copa America: Uruguay in kwartfinale, Paraguay verrast Chili

De Copa America stevent af naar de kwartfinales.

De Copa America dit jaar bestaat uit twee poules van vijf landen waarvan de eerste 4 gekwalificeerd zijn - zelfs meer toegeeflijk dus dan het EK met het systeem van de beste derdes. Afgelopen nacht werd Bolivia geklopt door Uruguay met 2-0. Door die nederlaag is Bolivia uitgeschakeld & is Uruguay zeker van een plaats in de kwartfinales.





Paraguay verraste Chili, dat zich al had gekwalificeerd. Ze wonnen met 2-0 plaatsten zich zo ook voor de kwartfinales. De laatste speeldag van deze groep wordt aanstaande maandag gespeeld de derby tussen Paraguay en Uruguay in Rio de Janeiro en Argentinië-Bolivia in Cuiaba. Uruguay en Chili strijden nog om de vierde plaats. Als Uruguay wint, zorgen ze ervoor dat de Chilenen tegen het gastland Brazilië zullen moeten aantreden.