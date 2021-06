Aftellen naar Engeland - Duitsland: Southgate kan zelfs bij verlies contract verlengen, Duitsers zo goed als compleet

Naast België - Portugal is Engeland - Duitsland dé topaffiche van de achtste finales op het EK. Wie van deze twee grote voetbalnaties stoot door naar de kwartfinales? Beide bondscoaches kunnen vrij ontspannen naar de clash toeleven, omwille van verscheidene redenen.

Engels bondscoach Gareth Southgate hoeft zich over zijn eigen lot alvast geen zorgen te maken. Southgate heeft een contract tot het WK van 2022 in Qatar. De FA wil zelfs nog langer met hem doorgaan, ongeacht van de resultaten op het EK. Zelfs indien het eindigt tegen rivaal Duitsland in de achtste finales dus.

"We wilden sowieso met hem verder. Kijk maar hoe de Nations League verlopen is: Gareth heeft het uitstekend gedaan. We staan 100 procent achter Gareth. Hij weet hoe we over hem denken. Onze steun voor hem is nog altijd intact", vertelt Mark Bullingham, Chief Executive van de FA, in de Britse pers.

© photonews

Het lot van Joachim Löw ligt al langer vast: hij is bezig aan zijn laatste grote toernooi als bondscoach van Duitsland. Op de training zaterdag ontbrak enkel Lukas Klostermann bij de Mannschaft. Thomas Müller is opnieuw volledig fit, de Bayern-speler was tegen Hongarije enkel beschikbaar voor een invalbeurt. Hummels ondervond enige last aan de knie, maar ook de centrale verdediger is klaar om tegen de Engelsen te spelen.