🎥 Bryan Ruiz wil dolgraag terugkeren naar FC Twente

Bryan Ruiz heeft duidelijk zijn hart verloren aan FC Twente. Dit liet hij weten in een videoboodschap.

FC Twente versterkte zich gisteren definitief met Manfred Ugalde. De jonge spits komt over van Lommel. Hij is na Bryan Ruiz de tweede Costa Ricaan ooit in Enschede. Dit besloot Ruiz om een korte videoboodschap om te nemen. "Ik wil hallo zeggen tegen alle supporters van FC Twente. Ik ben heel erg blij dat er weer een speler uit Costa Rica gaat spelen voor de club. De club diep in mijn hart zit. Ik weet dat Manfred gaat genieten van de sfeer in het stadion en de support die jullie geven als supporters", aldus de voormalige smaakmaker.



Ruiz hoopt nog altijd op een terugkeer naar FC Twente: "Ik hoop dat ik ooit nog in de Grolsch Veste mag spelen, minimaal één keer."