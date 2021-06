'Club Brugge geeft Leeds stevige waarschuwing in dossier rond Noa Lang'

Blijft Noa Lang aan boord bij Club Brugge of niet? Het is een nog onbeantwoorde vraag. Leeds wil de Nederlander graag naar Engeland halen, maar Club acht zijn onderhandelingspositie sterk genoeg. Dat zou het ook aan Leeds duidelijk gemaakt hebben.

Volgens The Mirror heeft Club Brugge Leeds laten verstaan dat het geen druk voelt om Lang te laten gaan. Ook de Engelse krant heeft hoogte gekregen van de uitspraken van Philippe Clement, die onlangs stelde niet te verwachten dat veel sterkhouders zouden vertrekken.

Scorend vermogen

Eind mei geraakte al bekend dat Leeds aandrong op een snelle beslissing van Noa Lang. Een maand later is er nog altijd geen knoop doorgehakt. Het dossier is dus nog steeds hangende. Bij Leeds United willen ze zich verzekeren van meer scorend vermogen, zodat niet alle druk voor het maken van doelpunten bij aanvaller Patrick Bamford terecht komt.

Logisch dus dat het wel iets ziet in Lang, die het voorbije seizoen zeventien keer de weg naar doel vond. Moest hij vertrekken uit Brugge, is het wel nog niet zeker dat Leeds zijn volgende bestemming wordt. Lang heeft met zijn prestaties belangstelling opgewekt van clubs doorheen heel Europa, staat nog bij The Mirror te lezen.