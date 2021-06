Cristiano Ronaldo kijkt uit naar de wedstrijd tegen de Rode Duivels: "Let's go"

Zondagavond is het zo ver. Dan nemen Portugal en de Rode Duivels het tegen elkaar op in de achtste finales van het EK. Bij de Portugezen is het uiteraard uitkijken naar hun superster Cristiano Ronaldo.

Portugal is zeker niet meer alleen Cristiano Ronaldo, want met Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva en Renato Sanches lopen er nog enkele jongens rond die kunnen voetballen, maar uiteraard blijft Ronaldo de grote ster van het land. Ook op het EK is Ronaldo voorlopig de sterkhouder van de Portugezen met vijf doelpunten en één assist. Op Twitter liet hij alvast weten dat hij zin heeft in de wedstrijd tegen de Rode Duivels. "Let's go", aldus de Portugese spits. Let's gošŸ‘šŸ‘šŸ™šŸ‡µšŸ‡¹ pic.twitter.com/lKGNRJUHss — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 26, 2021





