Hoofdkine na 8 jaar STVV richting OHL: "Toen ik dat zag, was ik direct verkocht"

OH Leuven verstrekte zich sinds 1 juni niet met een nieuwe speler, wel met een nieuwe hoofdkinesist. Want de 27-jarige Pär Vandenborne ruilde STVV in voor OHL.

Vandenborne speelde in een ver verleden nog als jeugdspeler bij OHL maar herkende niet meer veel toen hij er toekwam. "Ik kende de club niet zo goed. Het viel me in mijn eerste gesprek wel op dat ze het hier professioneel aanpaken. Ik was meteen verkocht toen ik zag met welke materialen ze allemaal werken", klinkt het bij Vandenborne op de clubwebsite. "Bovendien kan Brys met zijn vooropleiding kinesitherapie een mondje meepraten over blessures. Hij weet perfect hoe het lichaam van een voetballer werkt, de samenwerking loopt voorlopig uitstekend." Vandenborne is op en top Limburger en heeft ook nog een praktijk op Stayen maar zal nu dus veel richting Leuven moeten rijden. "Ik zal ook mee voor OHL supporteren nu. Je wil als groep samen winnen en dat ene doel bereiken. Ik leef en werk 24 uur samen met de spelers nu, dan supporter je mee voor hen", besluit hij.