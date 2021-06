KV Oostende bindt huurling definitief aan zich

KV Oostende maakte vandaag bekend dat Jack Hendry definitief naar KV Oostende komt. De Schotse verdediger (die één wedstrijd speelde op het EK) komt over van Celtic Glasgow. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij KVO en kwam tot 30 wedstrijden waarin hij tweemaal scoorde.

Jack Hendry geniet momenteel nog van een deugdoende vakantie na zijn optreden met Schotland op het EK. Hij zal snel de selectie van KVO vervoegen zodat klaar is voor het nieuwe seizoen.

, @Jack_Hendry2 geniet van vakantie na het EK met @ScotlandNT maar hij heeft ook een boodschap voor de @KustboysKVO !



"Jack is een absolute leider dus we zijn blij dat we hem nu definitief overnemen. We blijven druk bezig met een competitieve kern samen te stellen." - @GGanaye pic.twitter.com/ywJdWyqRo5