Na jaartje Lommel belandt Man City-speler op huurbasis in Kortrijk: Kerels halen met Colombiaan meerwaarde binnen

Na de overname door de City Football Group stalde Man City al enkele voetbaltalenten in Lommel. Dat is ook Kortrijk opgevallen. Bij KVK waren ze gecharmeerd door de prestaties van Marlos Moreno het voorbije seizoen. De Colombiaan zal nu in Kortrijk op huurbasis gaan spelen.

"KV Kortrijk haalt met Marlos Moreno snelle aanvaller van Manchester City", bevestigen de Kerels in een persmededeling. "De 24-jarige Colombiaan is een typische rechtsbuiten, een snelle flankaanvaller die diepgang in het team brengt. Vorig seizoen speelde Mareno voor City’s satellietclub Lommel , waar hij alle wedstrijden speelde o.a. in de bekermatch tegen KV Kortrijk. KVK huurt Moreno bij Manchester City."

Snelle en technisch vaardige speler

Sportief manager Rik Foulon prijst alvast de kwaliteiten van de nieuwkomer. "Marlos is heel snel en technisch vaardig. Hij is zeker een meerwaarde voor onze groep." Moreno is na Vandendriessche, Fixelles en Delle de vierde inkomende transfer van KV Kortrijk.

Moreno was in 1B dus al van waarde voor Lommel en mag het nu op het hoogste niveau in België proberen. Het voorbije seizoen scoorde Moreno vijf keer in 1B en gaf hij ook vier assists.