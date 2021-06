Opgelet, 1A-clubs: Buitenlandse kapers op de kust voor Julien Ngoy

De 23-jarige Julien Ngoy kende een sterk eerste seizoen bij KAS Eupen nadat hij terugkeerde uit Engeland. Ngoy gaat zijn laatste contractjaar in bij de Panda's, maar zou zomaar kunnen vertrekken in de komende weken.

Julien Ngoy werd in zijn jeugd steevast beschouwd als een van dé grootste Belgische talenten. Hij passeerde onder meer bij Club Brugge en Anderlecht alvorens naar Engeland te vertrekken op jonge leeftijd. Na zijn terugkeer liet hij bij Eupen afgelopen seizoen fraaie dingen zien. Ngoy scoorde zes keer in 32 competitiewedstrijden voor de Oostkantonners.

Zoals bekend investeert Aspire niet langer in Eupen, waardoor de club genoodzaakt is om zijn beste spelers van de hand te doen. Afgelopen zomer hing er een prijskaartje van vijf miljoen euro aan Ngoy. De aanvaller gaat nu zijn laatste contractjaar in, waardoor Eupen genoegen neemt met een bedrag van om en bij de twee miljoen.

Heel wat 1A-clubs, onder wie Club Brugge en Anderlecht, houden de situatie van Ngoy goed in de gaten, maar ze talmen maar beter niet te lang. Twee Franse clubs en Partizan Belgrado zouden immers al met een concreet bod op de proppen zijn gekomen. Wordt ongetwijfeld vervolgd de komende weken.