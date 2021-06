🎥 Nu al aankondiging van het jaar: Slovan Liberec kondigt nieuwe speler aan als Fresh Prince of Bel-Air

Slovan Liberec mag dan geen Europese grootmacht zijn, de aankondiging van hun nieuwe speler Theodor Gebre Selassie zal ongetwijfeld de wereld rondgaan.

Gebre Selassie is een Tsjechische rechtsachter met Ethiopische roots die in 2012 van Slovan Liberec naar Werder Bremen trok. Negen jaar later keert Gebre Selassie terug naar de heimat en de club vierde zijn comeback op speciale wijze.

Onder de tonen van het wereldberoemde programma The Fresh Prince of Bel-Air kondigde Slovan Liberec zijn komst aan als 'The Fresh Transfer of Liber-air. De tekst hebben ze niet aangepast maar Gebre Selassie mocht wel al zijn acteertalenten bovenhalen.

Slovan Liberec eindigde afgelopen seizoen op de 6e plek in de Tsjechische competitie en zal vooral de AA Gent-supporters nachtmerries bezorgen. De Buffalo's troffen Liberec in de Europa League-groepsfase als zwakke broertje, maar gingen er uiteindelijk twee keer tegen onderuit.