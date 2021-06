KV Mechelen neemt drastische beslissing omtrent zomerstage

KV Mechelen speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen Tempo Overijse en won die overtuigend met 1-7. Normaal gezien zou KV Mechelen komende week naar Mierlo, dichtij Eindhoven, trekken op zomerstage. Maar er werd last minute beslist om 100 kilometer noordwaarts te trekken riching Oosterbeek, bij Arnhem.

De covid-situatie lijkt in heel Europa meer en meer onder controle te geraken maar in Nederland blijven de cijfers nog steeds prangend. Daarom heeft KV Mechelen besloten om alle trainingen in Nederland achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

STAGE I De locatie van onze jaarlijkse zomerstage is last minute veranderd.



We trainen niet in Mierlo, maar in Oosterbeek.



Gezien alle COVID-protocollen in Nederland rond het voetbal, is ook besloten om de hele stage achter gesloten deuren af te werken.#nomatterwhat pic.twitter.com/6PPm0ywl6S