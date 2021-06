Racing Genk toont interesse in een voormalig Belgisch belofte international

Racing Genk wil gaan shoppen bij Willem II voor een voormalig Belgisch belofte international.

Het Belang van Limburg weet dat Racing Genk een flankaanvaller wil aantrekken en het heeft daarbij Mike Trésor Ndayishimiye op het oog. De 22-jarige voormalig belofte international speelt voor Willem II. Hij kreeg er de nodige kritiek. Dat kan u HIER lezen. Hij was met vier doelpunten en 11 assist in 34 competitiewedstrijden wel belangrijk voor Willem II.



Mike Trésor Ndayishimiye is een voormalig jeugdproduct van Anderlecht, maar daar kon hij niet doorbreken. De speler ligt nog tot medio 2023 onder contract en heeft volgens Transfermarkt.be een marktwaarde van 2,8 miljoen euro.