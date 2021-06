Aston Villa biedt 30 miljoen pond op jeugdspeler Arsenal

De speler die doorstroomde uit de jeugd van Arsenal liet dit seizoen al enkele fraaie prestaties zien. Dat wekt natuurlijk interesse. Seizoensrevelatie Aston Villa zou Smith Rowe graag binnenhalen, maar Arsenal neemt geen genoegen met een bedrag van 30 miljoen pond. Het is al het tweede bod dat de Gunners afwijzen.

De spelmaker kwam 20 keer in actie in de Premier League en scoorde twee goals en gaf vier assists

De marktwaarde van de jonge Brit is 18 miljoen euro volgens transfermarkt. Mogelijk wil Aston Villa hem binnenhalen als vervanger voor smaakmaker Jack Grealish die gelinkt wordt aan Manchester City.

Arsenal have rejected a second bid from Aston Villa for Emile Smith Rowe, believed to be in the region of £30m.