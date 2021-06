Dortmund denkt al aan vervanging voor Sancho: aanvaller PSV op het oog

Borussia Dortmund toont interesse in PSV-aanvaller Donyell Malen als opvolger van Jadon Sancho. Sancho staat dicht bij een transfer naar Manchester United.

Donyell Malen was afgelopen seizoen een sterkhouder bij PSV. Hij scoorde 19 doelpunten in 32 Eredivisie-optredens. De aanvaller mocht ook mee naar het EK met Nederland en werd daar uitgeschakeld met zijn ploeg in de achtste finale tegen Tsjechië. Zijn marktwaarde is 30 miljoen euro volgens transfermarkt.

Het feit dat Dortmund interesse heeft in Malen is mogelijk een bewijs dat de transfer van Jadon Sancho naar Manchester United zo goed als vast staat.

Dortmund is al in gesprek over een transfer van de PSV-speler met Mino Raiola, de spelersmakelaar van Malen. Raiola regelde eerder al de deal van supertalent Erling Haaland naar Borussia Dortmund