Duitse ref krijgt heel wat kritiek, ook Duivels niet blij: "Hij floot bizar"

Laten we zeggen dat de scheidsrechter van zondag de Rode Duivels niet echt geholpen heeft. De Duitser Felix Byrch floot een paar overtredingen niet en weigerde kaarten te trekken voor de Portugezen.

Zo was er een duidelijke trekfout op Romelu Lukaku, maar omdat die op de been bleef, werd er niet gefloten. Eerlijk spel afstraffen... Maar erger waren de fouten op Kevin De Bruyne en de broers Hazard. Twee van de drie kwamen niet ongeschonden uit de strijd.

Man van de Match Thorgan Hazard kwam er achteraf op terug. "Ik moet wat opletten met wat ik zeg, maar er werd soms raar gefloten ja", zei hij. "Er werden toch stevige fouten gemaakt op mij en Eden en die werden niet bestraft. Maar dat mag ik niet te luid zeggen, want straks gaat hij me dat nog betaald zetten in de Bundesliga."

Op sociale media kreeg hij er alvast flink van langs.