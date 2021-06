Denis van Wijk heeft lof voor verrassende Rode Duivel: "Gewoon een prachtige voetballer"

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen, Thibaut Courtois, ... Er zijn al veel Rode Duivels positief opgevallen. Maar Denis van Wijk wil er ook eens iemand anders uitlichten.

"Ik heb veel bewondering voor Youri Tielemans", aldus van Wijk in Villa Sporza. "Hij kreeg wat kritiek, maar laat het niet aan zijn hart komen. Hij knokt zichzelf in een wedstrijd, is altijd eerste aanjager en is altijd rustig en nooit in paniek."

"Hij is gegroeid qua maturiteit, je kan altijd de bal aan hem kwijt. Het is gewoon een prachtige voetballer, hij staat altijd goed ingedraaid."

Koele kikker

"Het is ook een koele kikker en tot op het einde van de wedstrijd tegen Portugal kwam hij met ferme inspanningen."

"Hij wordt een beetje ondergesneeuwd onder de terugkeer van Witsel, De Bruyne en Hazard, maar hij is ook enorm belangrijk."