De Laet over Cristiano Ronaldo: "Ik zal het beruchte pingpongverhaal vertellen"

Cristiano Ronaldo werd gisteren dan wel door de Rode Duivels op (vroegtijdige) vakantie gestuurd, maar de Portugees blijft één van de grootste voetballers aller tijden. Volgens velen loopt hij naast zijn schoenen, maar Ritchie de Laet kan het tegendeel beweren.

Ritchie de Laet voetbalde - of beter gezegd: trainde - bij Manchester United samen met Cristiano Ronaldo. “Bij de eerste ontmoeting moest ik meteen van shirt gaan wisselen. (lacht) Ik was helemaal bezweet door de zenuwen. Maar eigenlijk is hij een gewone leuke jongen. Enkel als hij in zijn zone zit moet je hem met rust laten.”

“Ik zal het beruchte pingpongverhaal nog eens vertellen”, grinnikt de verdediger van Antwerp FC in Het Laatste Nieuws. “Tussen de trainingen werd er vaak tafeltennis gespeeld. Ik heb eens tegen Cristiano gespeeld én gewonnen. Die middag ging hij meteen een pingpongtafel kopen om te kunnen oefenen. Ik denk niet dat hij daarna nog veel verloren heeft.” (lacht)