Dit is ons 'Team van de Speeldag' in de achtste finales van het EK - met twee Rode Duivels

Ook op het EK gaan we elke speeldag opnieuw op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we Pickford, die van belang was voor Engeland in het behouden van de clean sheet tegen Duitsland.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier belangrijke personen. Spinazzolo was opnieuw van belang voor Italië - inclusief assist. Lainer hield dan weer de Italianen lang af, Vermaelen van zijn kant stak Cristiano Ronaldo in de achterzak. En wat te zeggen van Maehle? Alweer top!

Middenveld

Niet voor het eerste was Forsberg dé aanjager van de Zweden, terwijl Thorgan Hazard heel goed speelde voor de Rode Duivels én scoorde. Naast Holes van Tsjechië konden we ook allerminst kijken.

Aanval

Voorin kiezen we voor Benzema, Seferovic en Dolberg. Allen waren goed voor twee doelpunten, meer kan je daar dan niet op zeggen.

Dat levert dan onderstaand elftal op: