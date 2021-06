Frank Boeckx zeer duidelijk: "Hij is nu dé favoriet voor de Gouden Bal"

Op het EK zijn er al heel wat topspelers naar huis, denk maar aan Mbappé, Lewandowski of Ronaldo. En ook Lionel Messi pakte dit seizoen geen grote prijs.

Voor Frank Boeckx is het in een facebook live op Sporza nu dan ook duidelijk: Kevin De Bruyne is dé topfavoriet voor de Gouden Bal.

Terecht trots

"Hij speelde een sleutelrol in het kampioenschap van Manchester City, haalde ook de Champions League-finale en heeft op dit EK al zijn stempel gedrukt op de Rode Duivels", aldus de gewezen doelman van Anderlecht.

"We mogen terecht trots zijn op onze Belgische selectie. Met Thibaut Courtois hebben we ook nog eens de beste doelman van het toernooi."