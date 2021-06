Lukaku weet wat hem te wachten staat: Juve-muur wordt herenigd vrijdag

Romelu Lukaku zal zijn tenen mogen uitkuisen... Giorgio Chiellini is waarschijnlijk fit om vrijdag te spelen. Hij moet dus opboksen tegen het Juventus-duo Chiellini-Bonucci.

De kapitein was drie wedstrijden out met een dijbeenblessure, maar was de voorbije trainingen weer van dienst.

Chiellini viel tijdens de eerste helft van de tweede groepsmatch tegen Zwitserland (3-0 zege) uit. De terugkeer van Chiellini zou een domper zijn voor Francesco Acerbi. De Lazio-verdediger zou zijn basisstek zo opnieuw verliezen.